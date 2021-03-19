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Maltepe'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

19.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.

Maltepe'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Küçükyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir perdecide, elektrik kontağından yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale edip iş yerinde dumanı tahliye etti.

Yapılan incelemede, iş yerindeki ara katta yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki engelli Vedat Alaybaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sırasında banyoda olduğu ve yoğun duman nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Alaybaşı'nın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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