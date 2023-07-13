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  4. Maltepe'de yol verme kavgası kamerada! Darp etti, aracın camlarını patlattı...

Maltepe'de yol verme kavgası kamerada! Darp etti, aracın camlarını patlattı...

13.07.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de 2 sürücü arasında iddiaya göre yol verme tartışması çıktı. Taraflardan biri, tartıştığı sürücüyü darp etti. Darp edilen sürücü bir başka arkadaşının aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Tartıştığı araç sürücüsü ise şahsın cadde üzerinde bıraktığı aracın camlarını patlattı, aynalarını kırdı.

Olay gece saat 01.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan 2 araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

ARACIN CAMLARINI PATLATTI, AYNALARINI KIRDI

Taraflardan biri, tartıştığı araç sürücüsüne yumruklar savurdu. Darp edilen sürücü, olay yerine gelen arkadaşının aracına binerek uzaklaştı. Diğer sürücü ise darp ettiği şahsın kaçmasıyla cadde üzerinde bıraktığı aracın camlarını patlattı, aynalarını kırdı.

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Maltepe

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