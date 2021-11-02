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  4. Maltepe'deki kağıt deposu alev alev yandı!

Maltepe'deki kağıt deposu alev alev yandı!

02.11.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'deki kağıt ve atık deposunda yangın çıktı. 500 metrekarelik alandan yükselen alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, uzun süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınabildi.

Maltepe'deki kağıt deposu alev alev yandı!

Yangın, saat 07.00 sıralarında Maltepe Bakkalköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir kağıt ve atık deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt ve atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı.

ÇATIDAN YÜKSELEN DUMANLARI FARK ETTİLER

Çatı kısmından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı.

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Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken alevlere teslim olan depo havadan görüntülendi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Maltepe
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