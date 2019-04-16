Maltepe'deki oy sayımında son durum

İstanbul Maltepe'de oy sayımı devam ediyor.

YSK, dün Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı.

Bu kararın ardından 1089 sandıkta başlayan oy sayımına dün saat 22.30'da ara verildi.

Sayıma bugün saat 09.30'da yeniden başlandı. Saat 20.20 itibarıyla kalan sandık sayısı 20.

SAYIMA 6 KURULLA DEVAM EDİLİYOR?

Kendisine verilen yetki üzerine Maltepe İlçe Seçim Kurulu, sayım yapan kurul sayısının 2'den 6'ya çıkarılmasına karar verdi. Öğle arasının ardından 14.00'dan itibaren sayıma 6 kurulla devam ediliyor.

NE KADAR SÜRECEK?

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sayımın geç saatlere kadar da olsa bugün tamamlanması bekleniyor.

Saat 20.20



Maltepe'de sayılmayı bekleyen sadece YİRMİ sandık kaldı. Kurul ara vermezse, sayım 23.45 sularında sona erer.



Son tabloya göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu, AKP'li Binali Yıldırım'ın 13.801 oy önünde. @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/ZhcKl9QX4H — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 16 Nisan 2019

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren YSK, Maltepe'de 400 sandığın yeniden sayılma kararını durdurmuştu.

YSK, ilçe seçim kurulunca sayımın hızlı bir şekilde bitirilmesi gerektiği yönünde bir karar almıştı.



