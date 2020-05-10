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Maltepe'deki temizlik işçisi Gazi Ceran Heykeli'nin kolu kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 07:03 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de Yalı Mahallesi sakinleri tarafından bölgeyi süpüren temizlik görevlisi Gazi Ceran'ın anısına yaptırılan heykelin henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolu kırıldı.

Maltepe'deki temizlik işçisi Gazi Ceran Heykeli'nin kolu kırıldı

Olay, Yalı Mahallesi, Küçükyalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzun yıllar bölgede bulunan Gazi Ceran Heykeli'nin bir kolunun kırık olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis heykelin kolunun nasıl kırıldığını belirlemek için çalışma başlattı.

GAZİ CERAN KİMDİR?

1992-2010 yılları arasında bölgede temizlik işçisi olarak çalışan Gazi Ceran'ın işini iyi yapmasından dolayı vatandaşlar tarafından çok sevilmeye başlandı. Bölgede daha önce var olan bir heykelin belediye tarafından kaldırılması sonrasında yerine Yalı Mahallesi'ni anlatan bir heykel dikilmesi kararı alındı. Bölgeye nasıl bir heykel dikileceği düşünülürken bir esnafın önerisiyle temizlik işçisi Gazi Ceran'ın heykeli dikildi. Heykel, daha önce de saldırıya uğramış ve zarar görmüştü.

(DHA)

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