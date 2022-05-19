Maltepe Etkinlik Alanı nerede? 19 Mayıs Maltepe Etkinlik Alanına nasıl gidilir? Otobüs, Marmaray, Metro, Minibüs ve dolmuş!

Maltepe Etkinlik Alanı adres bilgisi; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinliklere gitmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maltepe Etkinlik Alanı nerede? 19 Mayıs Maltepe Etkinlik Alanına nasıl gidilir?sorularının yanıtı ile otobüs, Marmaray, Metro, Minibüs ve dolmuş dahil olmak üzere ulaşım olanaklarına haberimizde yer verdik...

MALTEPE ETKİNLİK ALANI NEREDE?

Murat Boz, Redd, Cartel'den Kabus Kerim ile Erci E, Deniz Tekin ve Nova Norda gibi isimler sahne alacağı Maltepe Etkinlik Alanının adresi: Yalı, 34844 Maltepe/İstanbul

19 MAYIS MALTEPE ETKİNLİK ALANINA NASIL GİDİLİR?

İşte Maltepe Sahili Etkinlik Alanı yakınından geçen toplu taşıma hatları:

Otobüs: 16D, 4, E-9

Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M4

Minibüs/dolmuş: DOLMUŞ: D-37

19 MAYIS'TA MALTEPE ETKİNLİK ALANINDA SAHNE ALACAK ŞARKICILAR KİM?

Murat Boz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinliklerde saat 21.30'da sahne alacak.

İşte sahne alacak diğer isimler:

-Deniz Tekin 15.00'de sahne alacak

-Nova Norda 16.15'de sahne alacak

-Redd 17.30'da sahne alacak

-Cartel'den Kabus Kerim ve Erci E 19.00'da sahne alacak

-Batuflex 20.30'da sahne alacak

