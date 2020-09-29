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Maltepe feci kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 07:35 | Son Güncelleme

Maltepe D-100 Karayolu'nda karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi. İki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Maltepe feci kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Kaza saat 05.40 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Hollanda plakalı araç sürücüsü Ömer D. (26) Ankara istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bariyerleri parçalayan otomobil karşı yöne geçerek Arif Y. kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazada Hollanda plakalı aracın içerisinde sıkışan sürücü polis ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ömer D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken Arif Y. kazayı sıyrıklarla atlattı. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle iki yönde de trafik yaklaşık bir saat boyunca iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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