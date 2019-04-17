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Maltepe İlçe Seçim Kurullarındaki oy sayımı sona erdi

SEÇİM HABERLERİ  | 17.04.2019 00:26 | Son Güncelleme

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandı.

Maltepe İlçe Seçim Kurullarındaki oy sayımı sona erdi

Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi.

Birleştirme tutanaklarının yarın öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtildi. (AA)

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