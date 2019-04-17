Maltepe İlçe Seçim Kurullarındaki oy sayımı sona erdi

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Maltepe T\u00fcrkan Saylan K\u00fclt\u00fcr Merkezi'nde 1089 sand\u0131\u011f\u0131n say\u0131m\u0131 saat 00.22 sular\u0131nda sona erdi.\nBirle\u015ftirme tutanaklar\u0131n\u0131n yar\u0131n \u00f6\u011fleden \u00f6nce imzalanmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. (AA) Erkekler anlatt\u0131: Kad\u0131nlar\u0131n yatak odas\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck 10 seks hatas\u0131'Organize bir \u00e7al\u0131\u015fma var!' AK Partili Yavuz'dan fla\u015f s\u00f6zlerAK Parti'nin YSK'ya sundu\u011fu dilek\u00e7ede neler var?