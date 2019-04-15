Maltepe İlçe Seçim Kurulu önünde bekleyiş 

\u00c7a\u011fr\u0131 \u00c7ALI\u015eKAN\/\u0130STANBUL, (DHA) OYLARIN yeniden say\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Maltepe \u0130l\u00e7e Se\u00e7im Kurulu \u00f6n\u00fcnde bekleyi\u015f s\u00fcr\u00fcyor. Milletvekilleri ve partililer il\u00e7e se\u00e7im kurulu \u00f6n\u00fcnde bekliyor.\n(FOTO\u011eRAF)\nSanal alemi birbirine katt\u0131lar! Fenomenlerden olay pozOrdu\u2019ya f\u0131nd\u0131k b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde dolu ya\u011fd\u0131Ak\u00e7akoca'da ye\u015fil alan i\u00e7in referandum
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