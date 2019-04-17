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Maltepe İlçe Seçim Kurulu tamamlanan oy sayımının ardından birleştirme tutanaklarını İstanbul İl Seçim Kurulu’na ulaştırdı. Tutanaklar polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan Adliyesi’ne getirilerek İl Seçim Kurulu’na sunuldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Maltepe İlçe Seçim Kurulu tamamlanan oy sayımının ardından birleştirme tutanaklarını İstanbul İl Seçim Kurulu’na ulaştırdı.

Maltepe İlçe Seçim Kurulu tamamlanan oy sayımının ardından birleştirme tutanaklarını İstanbul İl Seçim Kurulu’na ulaştırdı. Tutanaklar polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan Adliyesi’ne getirilerek İl Seçim Kurulu’na sunuldu.

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