Maltepe kadın dostu belediye seçildi

İSTANBUL, (DHA) -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı TEPAV tarafından yapılan 'kadın dostu ilçe' araştırmasında Maltepe, ilk 10 belediye arasına girdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe’mizde kadınlar, hak ettikleri yeri daha çok alacaklar. Bu onur, Maltepeli kadınların eseridir” dedi.

Maltepe Belediyesi, 214 belediye arasından 'Kadın Dostu İlçe' olarak ilk 10 belediye arasına girdi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından 'Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de Kadın Dostu İlçeler' raporu hazırlandı. Rapor, 'Belediyelerin Stratejik Planlarında Kadın' ve 'Sosyal Medyada Kadın' olmak üzere iki başlık üzerinden incelendi. Raporda kadın dostu ilçeler, kadınların yerel hizmetlere, istihdam olanaklarına ve yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak, erkekler ile birlikte kent yaşamın tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını destekleyen ilçeler olarak tanımlandı. Bu kapsamda Maltepe Belediyesi, 214 belediye arasından stratejik planında kadına en çok yere veren ilk 10 belediye arasına girdi.