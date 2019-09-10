Maltepe Kitap Fuarı kapılarını açtı

“Edebiyatın Eylül Durağı” sloganıyla Maltepe Belediyesi tarafından ilki düzenlenen kitap fuarı, Başkan Ali Kılıç’ın da katılımıyla açıldı. Kılıç, Orhan Kemal Müzesi ve çalışmaları nedeniyle Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’ye, “Kültür ve Sanata Katkı Ödülü”nü takdim etti.

Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı, “Edebiyatın Eylül Durağı” sloganıyla kitapseverlere kapılarını açtı. 55 yazar, 106 imza günü etkinliği ve 30 söyleşi ile dopdolu bir programın yer aldığı fuarın açılış törenine çok sayıda davetli, yazar ve kitapseverler katıldı. Fuarın ilk gününde açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Çocukluğumda ağabeyim üniversiteye gidiyordu ve Yaşar Kemal’in bir kitabını getirdi. Çok kalın bir kitaptı ve bu kitap sayesinde edebiyatı sevdim. Ondan sonra edebiyatla hep ilgilendim. Hatta kitap çok kalın olmasına rağmen neden ince getirdin bile demiştim. Gazeteciliği seçmeme de edebiyat neden oldu. Bu fuar herkese hayırlı olsun. İnşallah Maltepemizde daha nice böyle fuarlar düzenleyerek kitapseverleri buraya getirecek ve ilçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

Işık Öğütçü’ye sanata katkı ödülü

Açılış sonrası Türk Edebiyatı’nın unutulmaz yazarlarından Orhan Kemal, kendisi hakkında hazırlanan bir belgeselle anıldı ve onur konuğu olan oğlu Işık Öğütçü, Orhan Kemal Müzesi ve çalışmaları nedeniyle, Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından “Kültür ve Sanata Katkı Ödülü”yle ödüllendirildi. Ödülünü Kılıç’ın elinden alan Öğütçü bir konuşma yaparak, “Aldığım bu ödülü, unutulan tüm yazarlar adına alıyorum. Belki bu ödül bir ışık olur. Bu anlamda etkinliği düzenleyen ve bizleri onurlandıran Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç’a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Buradan bir müjdeyi de vermek istiyorum. Müze ile ilgilenmeye başladıktan sonra gördüm ki babamı aslında hiç tanımıyormuşum. Kendisinin bile unuttuğu 3 öyküsünü gün ışığına çıkardık. 1934’te Türk Sözü Dergisi’nde Reşat Kemal adıyla “Zeynep” isimli öyküsünü de bulduk ki bu heyecan verici” şeklinde konuştu.

Kılıç: "Bu bizler için onurdur"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Başkan Kılıç, şunları söyledi;“Anadolu’nun bir çok ilinde kültüre ve sanata değer veren insanların bir araya gelmesini görmenin mutluluğu içindeyiz. Maltepe Belediyesi olarak sadece kitap fuarı için toplanmadık. Az evvel belgeselini izlediğimiz Orhan Kemal’i de anıyoruz. Bu fuarı Orhan Kemal gibi bir değerle taçlandırmak bizim için onurdur. Fuarda onlarca yayınevi sizlerle buluşacak. Temennim ilk baskının, diğer birçok baskılara ön ayak olmasıdır.”

Törende Atilla Birkiye, Orhan Kemal’in Nazım Hikmeti ile olan ilişkisini ve romanındaki inceliği anlattı. Kenan Kocatürk de, “Bendeki Orhan Kemal”i anlatıyorum diyerek, onun çizdiği karakterlerin ne kadar gerçekçi ve kalıcı olduğunun altını çizdi. Ödül töreninde, tenor Aykut Yılmaz ve ona piyanoda eşlik eden Şenay Yılmaz bir konser verdi.

Futbolun efsane ismi konuştu

Fuarın ilk gününde gazeteci-yazar Uğur Vardan, gazeteci-yazar Kenan Başaran, yazar Vedat Özdemiroğlu, yazar Mahir Ünsal Eriş ve Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Metin Tekin’in “Futbolun Alt Metni” başlıklı keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Futbolun mizah, sinema ve edebiyatla ilişkisi üzerine gerçekleştirilen söyleşide efsane futbolculardan Metin Tekin, futbolda masumiyet çağının bitmesini, futbolun büyük bir endüstri olması sebebiyle gerçekleştiğini ifade etti. Vedat Türkali’den de alıntı yapan Tekin, “Bazı şeyler hatırlandığında çok daha keyiflidir” diyerek, o yıllara duyduğu özlemi dile getirdi. Mahir Ünsal Eriş, futbolun lümpenlikle ilişkilendirilmesi sebebiyle edebiyatın ona yüz vermediğini belirtirken, Vedat Özdemiroğlu, “Metin Tekin’in bir deparını binlerce makaleye tercih ederim” dedi. Uğur Vardar ise, sinemanın futbolla ilişkisi üzerine konuştu. Fuarda Merve Çanak, Kenan Başaran, Lütfiye Pekcan ve Mahir Ünsal Eriş okurlarıyla buluşup, kitaplarını imzaladı.