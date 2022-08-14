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Maltepe KYK yurdundaki görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! "Mülteci değiller, bilim insanları"

14.08.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Maltepe ilçesindeki KYK'ya ait bir erkek öğrenci yurdunda çekilen ve mültecilere ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırmıştı. Görüntülerde yer alan ve mülteci olduğu iddia edilen kişilerin ücretsiz olarak misafir edildiği iddia edilirken Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada görüntülerdeki kişilerin bilim insanları olduğu belirtildi.

Maltepe KYK yurdundaki görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! "Mülteci değiller, bilim insanları"

Sosyal medyada Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda çekilen görüntüler hızla yayılmış, görüntülerdeki kişilerin Arap mülteciler olduğu ve ücretsiz misafir edildiği iddia edilmişti. İddialar üzerine kimi siyasetçiler de konuya ilişkin tepkilerini dile getirmişti.

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KYK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada yurtların öğrencilerin konaklamadığı günlerde genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edildiği belirtildi. Sosyal medyadaki görüntülerde yer alan kişilerin ise seminerlere konuşmacı olarak katılan bilim insanları ve katılımcı gençler olduğu ifade edildi.

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"ÖĞRENCİLER KONAKLAMIYORKEN YURTLAR TAHSİS EDİLMEKTE"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Seyahatsever Projesi ile bugün itibariyle 60 bin gencimiz yaz tatillerini kendi evleri olan yurtlarımızda geçirmiştir. Aynı zamanda yurtlarımız, öğrencilerin konaklamadığı günlerde ulusal ve uluslararası genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edilmektedir.

"MÜLTECİ DEĞİL, BİLİM İNSANLARI VE KATILIMCI GENÇLER"

Bu kapsamda Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu 40 farklı ülkeden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gençlik Buluşması için 20 Ağustos 2022 tarihine kadar konaklama noktası olarak belirlenmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde yer alan şahıslar ise yerel kıyafetleriyle seminerlerde konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençlerden oluşmaktadır. Şahısların mülteci olduklarına ilişkin bilgiler tamamıyla dezenformasyondur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
KYK mülteci Öğrenci yurdu

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