Maltepe oy sayımında son durum! Kaç sandık kaldı? Oy sayımı ne zaman bitecek?

İstanbul Maltepe'de dün akşam saatlerinde ara verilen oy sayımı bugün sabah saatlerinde yeniden başladı.

YSK, dün Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. Bu kararın ardından yeniden başlayan sayımda 1089 sandıktan 967'sinde sayım tamamlandı.

119 SANDIK KALDI

Bugün ise kalan 122 sandıktaki oyların sayımı yapılmaya başlanırken, saat 10:00 itibariyle sayılmayan 119 sandığın kaldığı belirtildi.

AK PARTİ VE MHP İTİRİAZ ETTİ

Öte yandan Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verildi ancak, CHP ilave sayım terminali oluşturmak için başvurdu. AK Parti ve MHP'nin ilave terminal açılmasına itiraz etmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu'nun bugün yeni bir karar alması bekleniyor.

CHP'li Barış Yarkadaş, Maltepe'deki son durumla ilgili yaptığı paylaşımda AK Parti ve MHP'nin itirazının kabul edilmesi halinde "Sayım iki terminalle devam ederse cumartesi günü biter." iddiasında bulundu.

Eğer itiraz kabul edilmezse, sayımın 1-2 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

SON DURUMA GÖRE OY FARKI YAKLAŞIK 13 BİN

Son duruma göre ise CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın yaklaşık 13 bin oy önünde bulunuyor.



