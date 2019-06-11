HABER

Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:03 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi Meclisi'nde Rize Fındıklı ilçesi ile kardeş belediye olunması yönünde teklifte bulunuldu.

Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyor

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi Meclisi'nde Rize Fındıklı ilçesi ile kardeş belediye olunması yönünde teklifte bulunuldu. 1’inci Başkanvekili Yusuf Koçhan başkanlığında toplanan Meclis’te Maltepe ile Rize Fındıklı’nın kardeş belediye olma konusu Hukuk Komisyonu’na havale edildi. Gündemde yer alan Feyzullah Mahallesi Dilekli Sokak’ta bulunan ve Barış Manço Parkı olarak bilinen parka resmi olarak da Barış Manço isminin verilmesi yönündeki teklif oybirliğiyle Hukuk Komisyonu’na sevk edildi. Meclis’in bir sonraki toplantısının 12 Haziran Çarşamba günü yapılmasına karar verilerek oturum kapatıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyorMaltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyorMaltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyorMaltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyor

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Valilikten vatandaşlara yağış uyarısı!Valilikten vatandaşlara yağış uyarısı!
Evden firar eden papağanı itfaiye de yakalayamadıEvden firar eden papağanı itfaiye de yakalayamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Valilikten vatandaşlara yağış uyarısı!

Antalya Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Kastamonu'da korkutan hortum

Korkutan hortum! Vatandaşlara uyarı

İstanbul'da, genç kadın çocuklarının gözleri önünde öldürüldü

Üç çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürüldü! Katili çocuklar söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.