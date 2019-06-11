Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş oluyor

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi Meclisi'nde Rize Fındıklı ilçesi ile kardeş belediye olunması yönünde teklifte bulunuldu. 1’inci Başkanvekili Yusuf Koçhan başkanlığında toplanan Meclis’te Maltepe ile Rize Fındıklı’nın kardeş belediye olma konusu Hukuk Komisyonu’na havale edildi. Gündemde yer alan Feyzullah Mahallesi Dilekli Sokak’ta bulunan ve Barış Manço Parkı olarak bilinen parka resmi olarak da Barış Manço isminin verilmesi yönündeki teklif oybirliğiyle Hukuk Komisyonu’na sevk edildi. Meclis’in bir sonraki toplantısının 12 Haziran Çarşamba günü yapılmasına karar verilerek oturum kapatıldı.

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