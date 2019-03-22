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Maltepe sahil yolunda dolmuş ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 13:01 | Son Güncelleme

MALTEPE sahil yolunda dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE sahil yolunda dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Maltepe Sahil Yolu Kadıköy istikametinde Mehmet Işık yönetimindeki dolmuşa, dönüşün yasak olduğu kavşaktan döndüğü iddia edilen Davut Kaya idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dolmuş savrularak kaldırıma çıktı. Sürücü ile dolmuşta bulunan 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralı 9 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı dolmuş sürücüsü ise hastaneye gitmek istemedi. Ayakta tedavisi yapılan sürücü bir süre aracının başında bekledi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Maltepe sahil yolunda dolmuş ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı Maltepe sahil yolunda dolmuş ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı 
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