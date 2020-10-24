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Maltepe sahilde iskelede demirli gemide yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 22:03 | Son Güncelleme

Maltepe’de iskelede demirli araç taşıma gemisinde yangın çıktı.

Maltepe’de iskelede demirli araç taşıma gemisinde yangın çıktı. Geminin ahşap kaplama olan ikinci katındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kumcular iskelesinde demirli halde olan Ro-Ro tip araç taşıma gemisinde çıktı. İddiaya göre, yaklaşık 6 ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye demirleyen gemide yemek yapan bekçilerin açık unuttukları tüp nedeniyle yangın çıktı. Geminin ahşap gövdesinin alev alması ile yangın bir anda büyüdü. Yangını fark eden bekçiler ve vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Polis ekipleri yanan geminin demirli olduğu iskelenin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, geminin alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Geminin sorumlusu Mehmet Doğan, “Sorun sadece mevcudumuzda olan gemimizin 6 aydır bakımda olması. Ve gemimiz almış olduğumuz bekçilerin yemek yaparken yanlış yer seçiminden kaynaklı olmuştur. Kaptan köşkünün olduğu yerde kamara var, kamaranın olduğu yerde tüp olması ve olayın gerçekleştiği yerin masif mobilya olmasından kaynaklı alev almıştır. Kaptan köşkünün olmuş olduğu yerde bir yanma oldu. Allah’a şükür gemimizde çok büyük bir zayiat yok. Gemide herhangi başka biri de yoktu. Yaralı da yok Allah’a şükür. Bekçilerimiz de karakola ifade vermeye gitti” ifadelerinde bulundu.
Yangını ihbar eden bir görgü tanığı ise, “Yürüyüş yapıyorduk, bir baktık ki gemiden dumanlar yükseliyor. Alevler çıkıyordu. Allah’tan abiler hemen itfaiyeyi aradılar İtfaiye beş dakika bile olmadan geldiler söndürdüler” dedi.

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