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Maltepe sahilinde tekne alabora oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 20:30 | Son Güncelleme

Teknede bulunan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Maltepe sahilinde alabora olan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gezi amacıyla denize açılan 2 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık 400 metre açıkta alabora oldu.

Bunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, ekiplerce kurtarıldı. Tekne, başka bir tekneye bağlanarak kıyıya çekildi.

Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
maltepe tekne kazası

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