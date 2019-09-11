Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TKSM) açılışı yapılan festival, 8 farklı ülkeden ve Türkiye'deki 11 farklı şehirden tiyatro topluluklarını, 11-15 Eylül tarihlerinde bir araya getiriyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin bu sene ikincisinin düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu fikir bana sunulduğunda hemen yapmak istedim. Çünkü başarılı olmaması için hiçbir sebep yoktu. Tuncer Cücenoğlu ve Emin Olcay gibi usta isimlerin bu projede mayası olması, festivali çok daha başarılı yaptı. 18 Temmuz'da kaybettiğimiz değerimiz Tuncer Cücenoğlu anısına da bu sene özel ödül vereceğiz." dedi.

Kılıç, Türk tiyatrosuna emek veren bütün tiyatro duayenleri adına da ödülün verildiğini belirterek, Tuncer Cücenoğlu Özel Ödülü'nü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a takdim etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise Tuncer Cücenoğlu adına verilen bir ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türk tiyatrosuna hizmet etmekten çok mutluyum. Devlet Tiyatrosu olarak Türk yazarların oyunlarını sahneye taşıyoruz. Yaklaşık yüz oyundan 25'inin hiç oyunu sahneye konulmamış yazarlardan olmasını sağladık. Devlet tiyatrosunda oyunları oynanan yazarlara rahmetli Tuncer Ağabeyimiz öncülük etmiştir. Sadece Türk tiyatrosunun değil, dünya tiyatrosunun da önemli isimlerinden olmuştur. Tiyatromuzun temsiliyetini başarıyla yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.