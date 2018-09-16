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Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi’nin düzenlediği Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında, Prof.

İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE Belediyesi’nin düzenlediği Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde usta sanatçılara ödülleri verildi. Başarılı oyuncu Emin Olcay Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülürken, Adnan Biricik, Bennu Yıldırımlar, Cem Uslu, Cihat Tamer, Hüseyin Köroğlu, Kimiz Bozkır, Nedim Saban, Tuncer Cücenoğlu ise “Emek Ödülleri”nin sahibi oldu.

Ödül töreninin ardından ödül alan sanatçılar ile festivale katılan tiyatro ekipleri, kortej halinde Maltepe Meydanı’ndan Beşçeşmeler Meydanı’na yürüyüş düzenledi. Tiyatronun yaygınlaştırılması adına düzenlenen yürüyüşe, Gürcistan’dan Sırbistan’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Azerbaycan’a kadar birçok yabancı ve yerli tiyatro katıldı. Beşçeşmeler’de ise Anadolu Rock müziğin sevilen isimleri Moğollar grubundan Taner Öngür, Serap Yağız ve Kemal Küçükbakkal konser verdi.

“TİYATRO FESTİVALİNE ÜLKEMİZİN HER YERİNDEN GRUPLAR GELMİŞ”

Ödül töreninin ardından Mahallenin Muhtarları dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cihat Tamer de ödül alan sanatçılarla dizinin çekildiği Beşçeşmeler Meydanı’na yürüdü. Tamer,” 92 yılında burada Mahallenin Muhtarları dizisine başlamıştık. Beşçeşmeler çok sakin ve rahat olduğu için burayı seçmiştik. Şimdi çok güzel olmuş. Tiyatro festivaline ülkemizin her yerinden gruplar gelmiş. Muhtelif yerlerden gelen genç çocuklar kendi oyunlarını oynadı. Onları seyrettik. Çok güzeldi gerçekten” dedi.

“OYUNLARIMIZI SADECE SALONLARA SIĞDIRMADIK”

Her zaman sanatın yanında olacağını söyleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da,” Bu yıl ilk defa Maltepe’de 5 ayrı ülkeden 28 oyunun sahnelendiği uluslararası tiyatro festivaliyle başladık. Onlarca sanatçıyı ağırladık. Sadece salonlara sığdırmadık oyunlarımızı. Sokak aralarına, gecekondu mahallelerine, parklarımızataşıdık. Ara sokaklarda oynayan çocuklarımızın tiyatro ilgisini arttırmaya çalıştık. Gerçekten çok önemli bir çalışmaydı. Maltepe halkının tiyatroya ilgi göstermesi bizi çok mutlu etti. Tüm tiyatro severlere teşekkür ediyorum” dedi.

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