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Maltepe Üniversitesi Oda Orkestrası'ndan ilk konser

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 10:27 | Son Güncelleme

MALTEPE Üniversitesi Konservatuvarı ve Nuri İyicil Uluslararası Klasik Müzik Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Oda Orkestrası Açılış Konseri büyük beğeni topladı.

Maltepe Üniversitesi Oda Orkestrası'ndan ilk konser

İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE Üniversitesi Konservatuvarı ve Nuri İyicil Uluslararası Klasik Müzik Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Oda Orkestrası Açılış Konseri büyük beğeni topladı. Konservatuvarın Kurucu Müdürü Çiğdem İycil, "Burayı bir müzik vahası haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Maltepe Üniversitesi bünyesinde yaklaşık 8 ay önce kurulan konservatuvarda eğitimler başladı. Lisans eğitiminin yanı sıra sertifika eğitimleri de düzenleyen konservatuvarın Oda Orkestrası tarafından düzenlenen ilk konser dün akşam gerçekleştirildi. Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Kurucu Müdürü Çiğdem İyicil, "Heyecanla çalışmalarımıza başladık. İlk olmasının keyfi olduğu kadar sorumluluğu da çok büyük. Lisans eğitimimize başladığımız andan itibaren yarı zamanlı sertifika programına da başladık. Bununla birlikte alt yapı oluşturmak istedik. Çünkü, Türkiye'de özel kurumlarda alt yapı yok. Müzikte parlak bir geleceğin bu çocuklardan geçtiğini düşünüyoruz. Yetiştirdiğimiz gençler dışarıda çeşitli platformlarda bizi temsil ediyorlar. Türkiye bu anlamda inanılmaz verimli topraklara sahip bir ülke. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor ve bu konuda bize ciddi iş düşüyor" diye konuştu.
"ULUSLARARASI YARIŞMALAR YAPACAĞIZ"
2005 yılında Prof. Dr. Reşit Nuri İycil tarafından kurulan orkestranın Maltepe Üniversitesi'nde ilk konserini verdiğine dikkat çeken İycil, "Hepimiz eğitim idealine hizmet ediyoruz. Burada bir ton ve anlayış birliği her şeyden evvel bir sevgi hakim. Biz de bunu nesilden nesile aktarabilmek istiyoruz. Maltepe Üniversitesi çatısı altında uluslararası oda müziği yarışması yapacağız. Ardından bir gitar yarışması düzenleyeceğiz. Burayı bir müzik vahası haline getirmeyi hedefliyoruz. Öğrenciler, öğretim üyeleri ve klasik müzik severler açısından iyi bir müzik ziyafeti olacak" ifadelerini kullandı.
Klasik müzik severlere eşsiz bir müzik ziyafeti sunan orkestra, Mozart'ın Divertimento, Bach'ın İki Piyano İçin Konçerto eserlerine hayat verdi. Orkestra salonu dolduran kalabalıktan tam not aldı. Konser sonunda Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, İyicil'e teşekkür plaketi takdim etti.

Maltepe Üniversitesi Oda Orkestrası'ndan ilk konserMaltepe Üniversitesi Oda Orkestrası'ndan ilk konserMaltepe Üniversitesi Oda Orkestrası'ndan ilk konserMaltepe Üniversitesi Oda Orkestrası'ndan ilk konser

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