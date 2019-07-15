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Maltepe Üniversitesi’nde 15 Temmuz şehitleri 3’üncü yılında anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

Maltepe Üniversitesi tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri devam ediyor.Maltepe Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişimini önemli etkinliklerle değerlendirmeye; bu hain girişimin olumsuzluklarını, son iki yılda da olduğu gibi, mercek altına almaya başladı.

Maltepe Üniversitesi’nde 15 Temmuz şehitleri 3’üncü yılında anılıyor

Maltepe Üniversitesi tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri devam ediyor.
Maltepe Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişimini önemli etkinliklerle değerlendirmeye; bu hain girişimin olumsuzluklarını, son iki yılda da olduğu gibi, mercek altına almaya başladı. 15 Temmuz gecesi yaşanan görüntülerden derlenen fotoğraflardan oluşturulan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi 12 Temmuz günü Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar’ın katılımıyla açıldı. 31 Temmuz 2019 tarihine kadar Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda ziyaretçilere açık olan sergide akademisyenlerin katıldığı “milli irade” mitinglerinden görüntüler de yer alıyor.
16 Temmuz 2019 Salı günü düzenlenecek konferanslarda önce Prof. Dr. Hasan Ünal, Türk dış politikası açısından 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirecek; ardından, Dr. Öğr. Üyesi Nuri Olur ise tarihimizde demokrasi karşıtı hareketler üzerine konuşacak. 15 Temmuz Belgeseli’nin de gösterileceği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü sona erecek.

Maltepe Üniversitesi’nde 15 Temmuz şehitleri 3’üncü yılında anılıyor

Maltepe Üniversitesi’nde 15 Temmuz şehitleri 3’üncü yılında anılıyor

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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