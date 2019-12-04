Maltepe Üniversitesinde “Son Gelişmeler Işığında Suriye Krizi ve Türkiye” konferansı

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün düzenlediği programda Prof. Dr. Hasan Ünal, Suriye krizine dair açıklamalarda bulundu.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Amfisinde “Son Gelişmeler Işığında Suriye Krizi ve Türkiye” başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ile bir araya gelen Prof. Dr. Hasan Ünal, soruları da cevapladı. Suriye’de işlerin bir yandan Türkiye açısından olumlu noktalara geldiğini, diğer yandan istenen sonuca varılmadığını söyleyen konuşmacı Ünal, "Biz Türkiye olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Orada terör örgütlerinin olması, kendi çaplarında otonom olmasını ve otonom devletlere dönüşmesini biz Türkiye olarak kabul etmiyoruz ve bu konuda da haklıyız. Bu açıdan da 3 önemli operasyon yapmış bulunmakta Türkiye. Fırat Kalkanı, Afrin Operasyonu ve en son Barış Pınarı Harekatı. Ancak öte yandan da söylemek gerekirse bu operasyonlar askeri olarak fevkalade başarılı ve siyasi olarak da Afrin Operasyonu, Fırat Kalkanı bu terör devletinin bizim sınırlarımızı yalayacak şekilde Akdeniz’e doğru koridor açmasını engellese de Fırat’ın doğusu ile ilgili yapmak istediklerimizi siyasi olarak yapamamış olduk. Aslında bir manada Barış Pınarı Harekatı başarılı ve faydalı bir operasyondu çünkü PKK-PYD’nin belini kırdı ama kabul etmek gerekir ki öte yandan istediğimiz siyasi sonuçları almada zorluk çekiyoruz” dedi.

Gerekli siyasi sonuçların alınamamasının sebeplerinden ilkinin Batı dünyasının muhalefeti olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Ünal, Türkiye’nin Suriye ile birlikte hareket etmemesinden kaynaklı sorunlar olduğunu da savundu.

Rusya ile 2 Ekimde Soçi’de imzalanan mutabakatta Adana Mutabakatına atıfta bulunulduğunu ve Rusya’nın Adana Mutabakatını uygulamaya getirdiğini, kolaylaştırıcı görev alacağını belirten Ünal; bunların olumlu girişimler olduğunu söyledi.

