HABER

Maltepe Üniversitesinde “Son Gelişmeler Işığında Suriye Krizi ve Türkiye” konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:42 | Son Güncelleme

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün düzenlediği programda Prof.

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün düzenlediği programda Prof. Dr. Hasan Ünal, Suriye krizine dair açıklamalarda bulundu.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Amfisinde “Son Gelişmeler Işığında Suriye Krizi ve Türkiye” başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ile bir araya gelen Prof. Dr. Hasan Ünal, soruları da cevapladı. Suriye’de işlerin bir yandan Türkiye açısından olumlu noktalara geldiğini, diğer yandan istenen sonuca varılmadığını söyleyen konuşmacı Ünal, "Biz Türkiye olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Orada terör örgütlerinin olması, kendi çaplarında otonom olmasını ve otonom devletlere dönüşmesini biz Türkiye olarak kabul etmiyoruz ve bu konuda da haklıyız. Bu açıdan da 3 önemli operasyon yapmış bulunmakta Türkiye. Fırat Kalkanı, Afrin Operasyonu ve en son Barış Pınarı Harekatı. Ancak öte yandan da söylemek gerekirse bu operasyonlar askeri olarak fevkalade başarılı ve siyasi olarak da Afrin Operasyonu, Fırat Kalkanı bu terör devletinin bizim sınırlarımızı yalayacak şekilde Akdeniz’e doğru koridor açmasını engellese de Fırat’ın doğusu ile ilgili yapmak istediklerimizi siyasi olarak yapamamış olduk. Aslında bir manada Barış Pınarı Harekatı başarılı ve faydalı bir operasyondu çünkü PKK-PYD’nin belini kırdı ama kabul etmek gerekir ki öte yandan istediğimiz siyasi sonuçları almada zorluk çekiyoruz” dedi.
Gerekli siyasi sonuçların alınamamasının sebeplerinden ilkinin Batı dünyasının muhalefeti olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Ünal, Türkiye’nin Suriye ile birlikte hareket etmemesinden kaynaklı sorunlar olduğunu da savundu.
Rusya ile 2 Ekimde Soçi’de imzalanan mutabakatta Adana Mutabakatına atıfta bulunulduğunu ve Rusya’nın Adana Mutabakatını uygulamaya getirdiğini, kolaylaştırıcı görev alacağını belirten Ünal; bunların olumlu girişimler olduğunu söyledi.

PARTNER'FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...''FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...'
Yangına uykuda yakalanan aileyi jandarma havaya ateş ederek uyandırdıYangına uykuda yakalanan aileyi jandarma havaya ateş ederek uyandırdı
Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (3)Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (3)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehidi ambulansta gören köpek zincirini koparıp peşinden koştu

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye

Kızına cinsel istismardan tutuklanmıştı! Şoke eden karar

17 mağazadan hırsızlık yaptılar, alarmdan folyo ile kurtuldular

Şaşkına çeviren olay! 'Folyo'lu kadınlar yakalandı

Marmara'da deprem araştırmasına trol darbesi! Parçaladılar

Kandilli Müdürü açıkladı: Parçaladılar

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.