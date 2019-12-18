Maltepe Üniversitesinden 2023 eğitim vizyonuna destek

İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği yaparak eğitime destek vermeye devam ettiklerini bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak ve eğitimde dönüşümü sağlamak için on binlerce öğrenci ve öğretmeni eğiten Maltepe Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde her yaş ve branştan öğretmen, öğrenci ve veliye gelecek yıllarda da yoğun eğitim vermeye devam edecek. Milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği yaparak eğitime destek vermenin Maltepe Üniversitesi geleneğinde var olduğunu belirten Prof. Dr. Betül Çotuksöken, başta Maltepe, Kadıköy, Üsküdar ve Sancaktepe olmak üzere yirmiye yakın Anadolu, imam hatip ve güzel sanatlar liselerinde imzalanan protokoller kapsamında eğitime destek olmaya devam ettiklerini, bugüne kadar on binlerce öğrenci, binlerce öğretmene dokunduklarını, yeni protokollerle de desteği artırdıklarını kaydetti.

Okullarla yapılan çalışmaların üniversiteler için de önemli olduğuna dikkati çeken Çotuksöken, "Okullarla iç içe olmak bize toplumu daha yakından tanıma ve anlama fırsatı veriyor. Üniversite sıralarına gelecek öğrencileri ve velileri akademiye de hazır hale getiriyor." ifadelerini kullandı. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmenlerin lisansüstü çalışma yapmasını önerdiğine dikkati çeken Çotuksöken, özelikle eğitim yönetimi ve denetimi, okul öncesi eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, İngiliz dili eğitimi konularında öğretmenlerin, lisansüstü çalışmalarla üniversiteye öğrenci olarak geleceğini vurguladı. Lise öğrencilerine yönelik desteklere de değinen Çotuksöken, lise öğrencilerinin Maltepe Üniversitesine gelip, derslere katıldığını kaydetti. Çotuksöken, çeşitli fakültelerden uzman akademisyenlerin de liselerde derse girdiklerini dile getirerek, "Liseler Model Birleşmiş Milletler çalışmalarını üniversitemizde gerçekleştiriyor. Kariyer planlaması, meslek seçimleri, meslekler hakkında bilgilendirme, üniversitedeki meslek ustalarıyla öğrencilerin buluşturulması gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor." dedi.

Çotuksöken, Maltepe Üniversitesinin eğitime verdiği katkılar arasında okullarda öğrenci kulüplerinin geliştirilmesi, bilim kampları ve bilim olimpiyatlarına desteğin de önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Üniversitede 16-21 Aralık tarihlerinde her yıl kutlanan Roman Kahramanları Haftasının bu yıldan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüyle yapılan protokol kapsamında ülke geneline yayıldığını dile getiren Çotuksöken, "İki kurum arasında imzalanan protokolle 16-21 Aralık arası Roman Kahramanları Haftası ilan edildi. Bu yıl tüm Türkiye genelinde sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde etkinlikler düzenleniyor. Üniversitemizdeki etkinliğe de yine okullar çağrıldı. Etkinliğe ünlü yazarlar geliyor, roman kahramanlarının kostümleriyle defileler yapılıyor, sergiler açılıyor, müzikli temsiller, şiir dinletileri düzenleniyor." bilgisini aktardı. - "Veli Akademilerine" katkı Maltepe Üniversitesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın ve Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokollerle ve ayrıca ilçe milli eğitim müdürlükleriyle yapılan iş birliği protokolleri çerçevesinde öğretmenlerin gelişimine yönelik meslek içi eğitimler veriliyor.