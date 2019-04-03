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Maltepe Üniversitesi’nden eğitimde 2023 vizyonuna destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 19:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğüyle açıklanan “2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ile Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen toplantıda, üniversitelerin eğitime 2023 vizyonuyla sunabilecekleri katkılar masaya yatırıldı.Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Üniversite Açısından 2023 Eğitim Vizyonu toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğüyle açıklanan “2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ile Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen toplantıda, üniversitelerin eğitime 2023 vizyonuyla sunabilecekleri katkılar masaya yatırıldı.
Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Üniversite Açısından 2023 Eğitim Vizyonu toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve eğitimci katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, “Sayın bakanımız bundan yaklaşık 2 buçuk ay önce Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2023 Eğitim Vizyonu’nu açıkladı. Belgesi yayınlandı. Bundan sonra biz de, özellikle eğitim komisyonumuz, eğitim fakültemiz, Rektör Yardımcım Prof. Dr. Betül Çotuksöken liderliğinde, bu işe nasıl katkı verebiliriz noktasında kafa yormaya başladık. Bu maratonun ilk aşaması olarak da bugünkü toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir konuşmasında altını çizdiği bir husus var. Milli eğitim sistemimizin kalbi selim, aklıselim, zevkiselim bireyler yetiştirmesi gerektiğinin altını çizmişti. Yani değerlerden sanata kadar her alanda hem zevk sahibi, hem sağduyu sahibi, hem de bilgili bireylerin yetişmesi için ümit ediyorum ki 2023 Eğitim Vizyonu başarıya ulaşır” diye konuştu.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise şunları söyledi:
“Eğitim vizyon belgemiz gerçekten yol gösterici, yol haritası oluşturan önemli bir belge. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol verildi, yön verildi. Orada da aklıselim, kalbi selim, ruhu selim, zevki selim bir kuşak yetiştirme hedefi çok önemliydi. İşte bunların hepsi, sadece tek boyutlu, okul odaklı yürütülebilecek bir çalışma değil. Bu yönüyle ben birlikte bu inancı pekiştirmenin, üniversitelerimizin özellikle bu konuda katalizör görevi görmesinin, liderlik yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.”
Konuşmasının sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, katılımcıların soru, görüş ve önerilerini de dinleyerek notlar aldı.
Konuşmaların ardından Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in sunumu ve ardından moderatörlüğünde Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Prof. Dr. Niyazi Karasar ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı’nın 2023 Eğitim Vizyonu ve üniversiteye bakan yönü hakkındaki sunumları gerçekleştirildi. Sunumlar boyunca katılımcıların da görüş ve önerileri de alınarak sürece katkı konması amaçlandı.

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