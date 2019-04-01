Maltepe Üniversitesi'nden havacılık istihdamına katkı

Maltepe Üniversitesi’nin havacılık eğitimi konusunda mükemmel bir merkez olma yolunda ilerlediğini belirten Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şahin Karasar, "Havacılıkta Türkiye 15-20 senedir tarih yazıyor. Bunu biz söylemiyoruz. Bütün dünya söylüyor ve gözlemliyor ve onun da gereklerini yerine getiriyor. Olumlu ve ya olumsuz. Biz bu coğrafyada yaşadığımız sürece havacılığın önemi her geçen gün sürekli artacak ve bu anlamda dünyanın gözü her anlamda burada olmaya devam edecek. Biz de Maltepe Üniversitesi olarak, Türkiye havacılık anlamında bu kadar yol kat etmişken havacılık eğitimi mükemmel bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Dolayısıyla üniversitemiz havacılığın temel alanlarında yer işletme, kabin ve uçak teknolojisi alanında nitelikli öğrenci yetiştirmeye hızla devam ediyor” dedi.

"Önümüzdeki haftanın sonunda Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na bütün operasyonlar bütün alt yapısıyla birlikte geçiyor. Havalimanının taşınması çok kısa bir sürede oldu. Gerçekten bu dünyada tek örnektir. Bütün terminalleri ile birlikte havalimanı işletmeye açıldığı zaman 200 milyon yolcu kapasiteli olacak. Bu da Türkiye’nin havacılık alanında gerçek anlamda coğrafi olarak ve ticari olarak bir hub olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. Bu noktada 48 saatten kısa bir sürede sadece 12 saatlik uçuş iptalleri ile havalimanın taşınması olacak. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen lojistik şirketlerinden birisi bu taşımayı yapacak. Bu kapsamda bir de belgesel film hazırlanıyor. Hem taşınmanın perde arkası hem de İstanbul Havalimanı’nın açılışa hazırlanması ile ilgili. İstanbul Havalimanı’ndaki yer hizmetleri operasyonu çok büyük bir operasyon. Biz de Maltepe Üniversitesi mezunlarını İstanbul Havalimanı’nda görmekten, istihdam edildiğini görmekten çok büyük bir mutluluk duyacağız” dedi.

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