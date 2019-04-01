Maltepe Üniversitesi'nden havacılık istihdamına katkı

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) akreditasyonlu eğitim veren Maltepe Üniversitesi havacılık istihdamına önemli katkıda bulunuyor. Maltepe Üniversitesi’nde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı tarafından organize edilen “Havacılıkta Yer Hizmetleri” konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumda HAVAŞ İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Onur Kumtepe, IATA Havacılık Çözümleri Müdürü Erkan Dursun, Singapur Havayolları İstasyon Müdürü Erdoğan Şamcı, Çelebi Hava Servisi Eğitim Müdürü Nagehan Ekener, British Airways Müşteri İlişkileri ve Operasyon Müdürü İlker Bekler, TAV Milas-Bodrum Terminal İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, Pegasus Havayolları Yer İşletme Operasyon Grup Müdürü Murat Demirbilek, Turkish Cargo- Kargo Global Handling Yönetim Müdürü Hasan Uncular, tecrübelerini öğrencilere aktardılar. Sempozyuma katılan öğrenciler ise istihdam, gelişim ve havacılık ile ilgili sorularını konuşmacılara sorma imkânı sağladılar. “MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK EĞİTİMİNDE MÜKEMMEL BİR MERKEZ” Maltepe Üniversitesi’nin havacılık eğitimi konusunda mükemmel bir merkez olma yolunda ilerlediğini belirten Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şahin Karasar, "Havacılıkta Türkiye 15-20 senedir tarih yazıyor. Bunu biz söylemiyoruz. Bütün dünya söylüyor ve gözlemliyor ve onun da gereklerini yerine getiriyor. Olumlu ve ya olumsuz. Biz bu coğrafyada yaşadığımız sürece havacılığın önemi her geçen gün sürekli artacak ve bu anlamda dünyanın gözü her anlamda burada olmaya devam edecek. Biz de Maltepe Üniversitesi olarak, Türkiye havacılık anlamında bu kadar yol kat etmişken havacılık eğitimi mükemmel bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Dolayısıyla üniversitemiz havacılığın temel alanlarında yer işletme, kabin ve uçak teknolojisi alanında nitelikli öğrenci yetiştirmeye hızla devam ediyor” dedi. “MEZUNLARIMIZI İSTANBUL HAVALİMANI’NDA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYACAĞIZ” Maltepe Üniversitesi mezunlarının İstanbul Havalimanı’nda istihdam edildiğini görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirten Prof.Dr. Şahin Karasar, şöyle konuştu: "Önümüzdeki haftanın sonunda Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na bütün operasyonlar bütün alt yapısıyla birlikte geçiyor. Havalimanının taşınması çok kısa bir sürede oldu. Gerçekten bu dünyada tek örnektir. Bütün terminalleri ile birlikte havalimanı işletmeye açıldığı zaman 200 milyon yolcu kapasiteli olacak. Bu da Türkiye’nin havacılık alanında gerçek anlamda coğrafi olarak ve ticari olarak bir hub olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. Bu noktada 48 saatten kısa bir sürede sadece 12 saatlik uçuş iptalleri ile havalimanın taşınması olacak. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen lojistik şirketlerinden birisi bu taşımayı yapacak. Bu kapsamda bir de belgesel film hazırlanıyor. Hem taşınmanın perde arkası hem de İstanbul Havalimanı’nın açılışa hazırlanması ile ilgili. İstanbul Havalimanı’ndaki yer hizmetleri operasyonu çok büyük bir operasyon. Biz de Maltepe Üniversitesi mezunlarını İstanbul Havalimanı’nda görmekten, istihdam edildiğini görmekten çok büyük bir mutluluk duyacağız” dedi.

