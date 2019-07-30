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Maltepe zabıtası pazarcıları denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, pazarlarda fiyat ve tartı denetimi yaptı.

Maltepe zabıtası pazarcıları denetledi

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, pazarlarda fiyat ve tartı denetimi yaptı. Kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguladı.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda fiyat etiketi ve tartı denetimi yaptı. Denetimlerde ürün künyesi bulundurmayan ve fiyat etiketini küçük yazan pazar esnafına gerekli ikaz ve uyarılarda bulunuldu. Hileli satış yaptığı belirlenen esnafa ise cezai işlem uygulandı.

SEYYAR SATICILARA OPERASYON

Zabıta ekipleri, gelen şikâyetler üzerine ilçe genelinde seyyar satıcılara yönelik de denetim başlattı. Yapılan çalışmalarda ilçe genelinde izinsiz ve ruhsatsız çalışma yapan seyyar satıcılara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulandı ve satıcıların tartılarına el konuldu.

(FOTOĞRAFLI)

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