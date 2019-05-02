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Maltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 03:34 | Son Güncelleme

 D-100 Karayolunda Kartal istikametinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) D-100 Karayolunda Kartal istikametinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza,D-100 Karayolu İdealtepe Mevkiinde Kartal istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazanın ardından aynı istikametinde ilerleyen 11 araç daha kazaya karıştı. Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ARAÇTA SIKIŞAN YARALIYI KURTARDI
Polis ekipleri D-100 Karayolu Kartal istikametini kaza nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek bir panelvan aracın içerisine sıkışan kişiyi kurtarma çalışması yaptı. Bazı meraklı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İtfaiye ekipleri panelvan aracın içerisine sıkışan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

12 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA İKİ KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri kaza da yaralanan bir sürücü ve panelvan aracın içerisin sıkışan kişiye ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

D-100 KARAYOLU 1 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI
Polis ekipleri kazaya karışan bir otomobilin sürücünün alkollü olduğu iddiasıyla polis aracına bindirerek polis merkezine götürdü. Kaza karışan ve bazıları hurdaya dönen 12 araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kapanan D-100 Karayolu yaklaşık bir saat sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN, ŞÜKÜRLER OLSUN
Kaza anında bir otomobilin sürücüsü olan Batuhan Yavuz, olay anını şöyle anlattı “Seyir halinde giderken araç birden kendini savurmaya başladı, ondan sonra kontrolü kaybettim. Bariyere bir iki çarptıktan sonra arkamdaki araçlardan da kaza sesi duymaya başladım. Ben araçtan indikten sonra beş altı aracın kazaya karıştığını gördüm. Yaralılar ambulansa götürülüyordu o sırada ben kendim çıktım. Kendimde bir sıkıntı yok, araçta da maddi hasar var. Cana geleceğine mala gelsin, şükürler olsun Allahımıza böyle bir kaza atlattık" dedi. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

(fotoğraflı)

Maltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralıMaltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralıMaltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralıMaltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

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