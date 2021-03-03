HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe’de 13 yaşındaki çocuğu taciz eden şüphelin kaçış anı kamerada

Maltepe’de 13 yaşındaki çocuğu taciz eden şüphelin kaçış anı kamerada

03.03.2021 19:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası kıskıvrak yakalandı.

Maltepe’de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası kıskıvrak yakalandı. Komşuların çığlık seslerini duyarak aşağı inmesi sonrası şüphelinin binadan kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Altayçeşme Mahallesi’nde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan dönen 13 yaşındaki öğrenci, evine gireceği sırada arkasından gelen Ö.Ç. isimli şahıs tarafından tacize uğradı. Kendisine bayıltıcı madde koklatmaya çalışan Ö.Ç. ile yaşanan arbede esnasında çığlık atarak sesini duyuran küçük kızın yardımına komşuları yetişti. Komşuların aşağı indiğini gören şüpheli Ö.Ç. hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay sonrası küçük kızın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ö.Ç., Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi üstünde kaldığı evde yakalanarak, olay yerinde gözaltına alındı. Öte yandan, taciz şüphelisinin yaşanan taciz olayı sonrası binadan kaçarak uzaklaştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Uğur Biçer biyografisiUğur Biçer biyografisi
Sad suresinin meali ve faziletleriSad suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Nova ne demek? Nova isminin anlamı nedir?

Nova isminin anlamı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Uğur Biçer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Uğur Biçer biyografisi

Bakan Koca'dan Sinovac aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan Sinovac aşısı açıklaması

Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'e, kızını istismardan 15 yıl hapis

3 yaşındaki Alperen'in katiline kızını istismardan ceza

Teoman Kumarcıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Teoman Kumarcıbaşı biyografisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.