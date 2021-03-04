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Maltepe’de 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

04.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Maltepe’de 1 Mart 2021 tarihinde 13 yaşındaki kız çocuğu E.N.T.’ye yönelik cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen 16 yaşındaki şüpheli B.Ö.Ç.

Maltepe’de 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Maltepe’de 1 Mart 2021 tarihinde 13 yaşındaki kız çocuğu E.N.T.’ye yönelik cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen 16 yaşındaki şüpheli B.Ö.Ç. gözaltına alınmıştı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Şüpheli ifadesinde, mağdurun dedesinin oturduğu apartmanda oturduğunu, mağduru tanımadığını ve mağdurun dedesine ziyarete gittiğini söyledi. Apartmandan çıktığı sırada mağdurun apartmana girdiğini anlatan şüpheli, yerler kaygan olduğu için kaydığını, mağdura çarptığını, mağdurun yere düşerek çığlık attığını belirtti. Korkup kaçtığını anlatan şüpheli, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.
İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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