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  4. Maltepe’de 13 yaşındaki kız çocuğunu apartmanda taciz etmişti, yakalandı

Maltepe’de 13 yaşındaki kız çocuğunu apartmanda taciz etmişti, yakalandı

03.03.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı.

Maltepe’de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Maltepe’de dün akşam saatlerinde Ö.Ç. isimli şahsın apartman içerisinde küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilmişti. Küçük kız çocuğunun çığlıklarını duyan apartman sakini bir vatandaşın kapıya çıkması sonrası şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçmıştı.
Yaşanan olay sonrası durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde taciz şüphelisi şahıs kaçarak saklandığı evinde kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Öte yandan şüphelinin dedesi de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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