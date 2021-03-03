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Maltepe’de 13 yaşındaki küçük kız okul dönüşü dehşeti yaşadı

03.03.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de kimliği belirsiz bir şahıs 13 yaşındaki küçük kıza okul dönüşü tacizde bulunarak saldırdı.

Maltepe’de kimliği belirsiz bir şahıs 13 yaşındaki küçük kıza okul dönüşü tacizde bulunarak saldırdı. İddiaya göre küçük kıza bayıltıcı bir madde koklatarak bayıltmaya çalışan şüpheli, küçük kızın yardım çığlığına koşan apartman sakinlerini görünce kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 17.00 sıralarında Maltepe’de Altayçeşme Mahallesi Acar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz maskeli bir şahıs bir apartmanın kapısının açık olduğu sırada içeri girdi. Merdiven boşluğunda bekleyen şahıs okuldan dönen 13 yaşındaki Eylül Naz Toker kapının şifresini yazdıktan sonra içeri girdiği sırada şüpheli şahıs kızın üzerine atlayarak tacizde bulunmaya çalıştı. Şüpheli şahıs küçük kızın ağzını kapatarak iddiaya göre bayıltıcı bir madde koklatmaya çalıştı. Saldırıya uğrayan küçük kız kendini korumaya çalışıp çığlık atarak yardım istedi. Çığlık seslerini duyan apartman sakinleri aşağı indi. Apartman sakinlerinin geldiğini gören şüpheli şahıs hızla uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri dehşeti yaşayan küçük kızı sakinleştirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek küçük kıza dehşeti yaşatan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli şahsın güvenlik kamerasına yansıyan fotoğrafını sosyal medyada paylaşan küçük kızın annesi Ebru Toker bulunması için çağrıda bulundu. Küçük kıza okul dönüşü dehşeti yaşatan şüpheli şahsa tepkiler çığ gibi büyüdü. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

"Komşumuz çığlık sesini duydu"
Yaşanan olay sonrası konuşan küçük kızın annesi Ebru Toker, “Pazartesi günü babası kızımı alıp evin önüne bıraktı. Kapının şifresini giren kızımla beraber apartmana giriş yapıyor ve kapının kolay açıldığını fark ediyor. Hemen ardından saldırgan kızımı omuzundan iterek apartman içerisine yere düşürüyor. Hemen sonrasında kızıma ilaç koklatmaya çalışmış. Kızımla saldırgan arasında yaşanan arbedede kızım çığlık atmaya başlamış. Çığlık sesini komşumuz duymuş. Saldırgan aşağıya doğru gelen komşumuzu görünce kaçmaya başlamış. Olayı duyunca hemen eve koştuk. Kolay atılacak bir durum değil. Mahallemizde saldırganı tanıyanlar var. Bu kişinin dedesi bizim apartmanda oturuyor" diye konuştu.

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