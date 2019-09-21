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MALTEPE'DE 17 YAŞINDAKİ GENÇ BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 01:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Maltepe'de 17 yaşındaki Akın B.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Maltepe'de 17 yaşındaki Akın B. babası Yusuf B.'yi çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, baba Yusuf B. ile oğlu 17 yaşındaki Akın B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Akın B. bıçakla babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden 5 defa bıçakladı. Kavga sırasında sesleri duyan komşuları ise dairenin kapısına gelerek uzun süre zili çaldı. Komşularının ısrarı üzerine uzun süre sonra kapıyı açan Akın B.'nin "ambulans çağırın" dediği öğrenildi.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise dairede yaklaşık iki saat incelemelerde bulundu. Olayın ardından Akın B. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Akın B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Yusuf B.'nin cenazesinin morga kaldırıldığı sırada kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Acılı kardeşi komşuları teselli etti. Olayı sonradan öğrenen Yusuf B.'nin eşi ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalıştığı öğrenilen Yusuf B.'nin 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Binanın önünde toplanan kalabalık
-Sağlık ve Polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması
-Cenazenin çıkışı ve aracına konulması
-Üst komşusuyla röp.
-Ölen kişinin kız kardeşinin sinir krizi geçirmesi
-Genel ve detaylar

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