Maltepe’de 25 bin kişiye aşure ikram edildi

İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE Belediyesi ilçenin farklı noktalarına kurduğu dev aşure kazanlarıyla, 25 bin kişiye aşure dağıttı. Maltepe Meydanı’ndaki buluşmada ise farklı inançların temsilcileri kardeşlik mesajı verdi.

Muharrem Ayı’nın 13’üncü gününde, Gülensu Mahallesi Heykel Meydanı, Zümrütevler Mahallesi Büyük Çağrı Sitesi önü, Küçükyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı ve Maltepe Meydanı olmak üzere 4 farklı noktada, Maltepe Belediyesi tarafından dev aşure kazanları kuruldu. Aşure kazanının başına geçen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da 25 bin kişiye aşure dağıttı.

Maltepe Meydanı’ndaki buluşmada ise Başkan Kılıç’ın davetiyle, farklı inançların temsilcileri bir araya geldi. İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Pastörü Carlos Madrigal, Maltepe Cemevi Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz, İlahiyatçı Prof. Dr. İlyas Üzüm, İlahiyatçı yazar Dr. Arif Aslan, Sosyolog Prof. Dr. Şükrü Aslan, Alevi dedeleri, STK başkanları, mahalle muhtarları, amatör spor kulübü başkanları ve siyasi parti temsilcileri, kardeşlik ve hoşgörü mesajı vererek, edilen dualar ve yapılan konuşmaların ardından, vatandaşlara hep birlikte aşure dağıttı.