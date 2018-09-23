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Maltepe’de 25 bin kişiye aşure ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi ilçenin farklı noktalarına kurduğu dev aşure kazanlarıyla, 25 bin kişiye aşure dağıttı.

Maltepe’de 25 bin kişiye aşure ikram edildi

İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE Belediyesi ilçenin farklı noktalarına kurduğu dev aşure kazanlarıyla, 25 bin kişiye aşure dağıttı. Maltepe Meydanı’ndaki buluşmada ise farklı inançların temsilcileri kardeşlik mesajı verdi.

Muharrem Ayı’nın 13’üncü gününde, Gülensu Mahallesi Heykel Meydanı, Zümrütevler Mahallesi Büyük Çağrı Sitesi önü, Küçükyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı ve Maltepe Meydanı olmak üzere 4 farklı noktada, Maltepe Belediyesi tarafından dev aşure kazanları kuruldu. Aşure kazanının başına geçen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da 25 bin kişiye aşure dağıttı.

Maltepe Meydanı’ndaki buluşmada ise Başkan Kılıç’ın davetiyle, farklı inançların temsilcileri bir araya geldi. İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Pastörü Carlos Madrigal, Maltepe Cemevi Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz, İlahiyatçı Prof. Dr. İlyas Üzüm, İlahiyatçı yazar Dr. Arif Aslan, Sosyolog Prof. Dr. Şükrü Aslan, Alevi dedeleri, STK başkanları, mahalle muhtarları, amatör spor kulübü başkanları ve siyasi parti temsilcileri, kardeşlik ve hoşgörü mesajı vererek, edilen dualar ve yapılan konuşmaların ardından, vatandaşlara hep birlikte aşure dağıttı.

MİNİBÜS YOLCULARINA AŞURE

Gülensu Mahallesi Heykel Meydanı’nda dağıtılan aşure öncesi bir konuşma yapan Başkan Kılıç, “Asırlardan bu yana kulakta kulağa aktarılarak pişirilerek önümüze gelen bu aşure, kin ve nefretin değil dostluğun, barışın ve sevginin aşı olarak her zaman kazanlarda kaynamıştır. Cenabı Allah birliğimiz, beraberliğimiz bozmasın inşallah” dedi. Kılıç, daha sonra yolda geçen minibüslere de binerek, yolculuk eden vatandaşlara aşure ikram etti.

(FOTOĞRAF)

Maltepe’de 25 bin kişiye aşure ikram edildiMaltepe’de 25 bin kişiye aşure ikram edildiMaltepe’de 25 bin kişiye aşure ikram edildiMaltepe’de 25 bin kişiye aşure ikram edildi

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