HABER

MALTEPE'DE 3 KATLI APARTMANDA YANGIN(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 06:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Maltepe, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Maltepe, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de yangın büyümeden kendi çabalarıyla binayı terk etti. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü dökümü.

------------

-Yanan daire

-İtfaiyenin müdahalesi

-Panik anları

-Bir vatandaşın kalbini tutması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detaylar

Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...
Polis memurunun korkunç ölümü! Evine giderken...Polis memurunun korkunç ölümü! Evine giderken...
Sonunda tasarımı tamamlandı! Türkiye'de bir ilk olacak!Sonunda tasarımı tamamlandı! Türkiye'de bir ilk olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

Mansur Yavaş'tan sahte senet iddialarına yanıt!

Mansur Yavaş'tan sahte senet iddialarına yanıt!

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşi tehdit etmişti! Otomobilini gece bu halde buldu

Eski eşi tehdit etmişti! Otomobilini bu halde buldu

Polis memurunun korkunç ölümü! Evine giderken otomobil çarptı!

Polis memurunun korkunç ölümü! Evine giderken...

Sonunda tasarımı tamamlandı! Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobu!

Sonunda tasarımı tamamlandı! Türkiye'de bir ilk olacak!

Hulusi Akar'dan Münbiç ve Fırat'ın doğusu ile ilgili önemli açıklama!

Akar'dan Münbiç ve Fırat'ın doğusu ile ilgili önemli açıklama!

Aile kavgası cinayetle bitti! Eniştesine kurşun yağdırdı

Aile kavgası kanlı bitti! Kurşun yağdırdı!

Engelli aracıyla kuruyemiş satan şahsı evinde öldürdüler!

Engelli aracıyla kuruyemiş satan şahsı evinde öldürdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.