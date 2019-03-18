MALTEPE'DE 3 KATLI APARTMANDA YANGIN(1)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Maltepe, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de yangın büyümeden kendi çabalarıyla binayı terk etti. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü dökümü.

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-Yanan daire

-İtfaiyenin müdahalesi

-Panik anları

-Bir vatandaşın kalbini tutması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detaylar

