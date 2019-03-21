MALTEPE'DE 3. KATTAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Maltepe'de oturduğu apartmanın 3'üncü katından düşen Nuri Çetinkaya(57) hayatını kaybetti.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Şehit Barbaros Yalçın Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede oturan Nuri Çetinkaya(57) sabah uyandığında balkona çıktı. Çetinkaya henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz bir şekilde yatan Çetinkaya'a hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRKEN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi sinir krizi geçirilirken ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri sokakta güvenlik şeridini çekerek olay yeri inceleme ekiplerini bekledi.

OLAY YERİ İNCELEMLE EKİPLERİ DÜŞTÜĞÜ YERDE İNCELEMELER YAPTI

Olay yeri inceleme ekipleri sokağı ve Çetinkaya'nın oturduğu evinde bir süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin araştırmasının ardından Nuri Çetinkaya'nın cansız bedeni ambulansla Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Çetinkaya'nın cansız bedeni

-Polis ve sağlık ekipleri

-Ailesi sinir krizi geçirmesi ve ağlayan yakınları

-Polis ekiplerin incelemesi

-Olay yeri inceleme ekipleri delil araştırması

-Düştüğü binadan ve evinin balkonu

-Genel ve detaylar

