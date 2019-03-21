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Maltepe'de 3. kattan düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

MALTEPE'de oturduğu apartmanın 3'üncü katından düşen Nuri Çetinkaya(57) hayatını kaybetti.    Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Şehit Barbaros Yalçın Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) MALTEPE'de oturduğu apartmanın 3'üncü katından düşen Nuri Çetinkaya(57) hayatını kaybetti.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Şehit Barbaros Yalçın Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede oturan Nuri Çetinkaya(57) sabah uyandığında balkona çıktı. Çetinkaya henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz bir şekilde yatan Çetinkaya'a hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRKEN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi sinir krizi geçirilirken ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri sokakta güvenlik şeridini çekerek olay yeri inceleme ekiplerini bekledi.

OLAY YERİ İNCELEMLE EKİPLERİ DÜŞTÜĞÜ YERDE İNCELEMELER YAPTI

Olay yeri inceleme ekipleri sokağı ve Çetinkaya'nın oturduğu evinde bir süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin araştırmasının ardından Nuri Çetinkaya'nın cansız bedeni ambulansla Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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