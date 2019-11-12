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Maltepe'de 397 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 11:46 | Son Güncelleme

Yaşı küçük zanlı, savcılık talimatıyla Çocuk Gözlemevine teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, çeşitli asayiş suçlarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük şüphelinin, 397 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları gerçekleştirdiği öne sürülen B.G'yi gözaltına aldı. Zanlının benzer suçlardan 397 kaydının olduğu öğrenildi.

B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Çocuk Gözlemevine teslim edildi.

Şüphelinin, nüfus kayıtlarına göre 9 yaşında olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık

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