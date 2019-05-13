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Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

Maltepe’de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı.

Maltepe’de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı. Binanın bulunduğu sokağın merdivenli olması sebebiyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.
Maltepe Altıntepe Mahallesi Con Tevfik Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan bir dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin alev aldığı yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binanın bulunduğu sokağın merdivenli olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı. İtfaiye ekipleri binaya uzak bölgede park ettikleri itfaiye araçlarından hortumları uzatmak zorunda kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, binada maddi hasar meydana geldi.

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniği
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