MALTEPE'DE 6 YILDIR RİSKLİ BİNALARDA TEHLİKELİ YAŞAM (Havadan görüntülerle) 

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Ali AKSOYER- Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL Kartal'da çöken binada 21 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından yurt genelinde birçok bölgede riskli durumdaki binalarda oturanlar benzer bir kaderi paylaşmamak için tedbir almaya başladı. İstanbul Maltepe’de, Cevizli Mahallesi'nde riskli yapı raporu verilen Türker Sitesi'ndeki 25 bloktaki 309 dairede oturan vatandaşlar, 6 yıl önce yapılan denetimler sonucu riskli yapı olarak ilan edilen binada diken üstünde yaşıyor.

Sıvası dökülen, kolonlar içerisindeki paslanmış demirleri görünen, duvarlarında geniş çatlaklar oluşan, rutubet içinde olan binalar ağır tonajlı araçların bölgeden geçişi sırasında deprem oluyormuş gibi sallanıyor. Denetimlerde riskli yapı ilan edilen ve kentsel dönüşüm proje sahası olarak belirlenen bölgede bazı ev sahiplerinin müteahhitlerle anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle proje bir türlü hayata geçirilemedi. Site sakinlerinden Aydın Tuğ, “Bina sallanırken çok korkuyoruz. Bazen koltukta yatarken sarsıntılar hissediyorum. Buradaki hiçbir aile rahat bir uyku uyuyamıyor" dedi. Site sakinleri bir facia yaşanmadan evlerinin yıkılıp yeniden yapılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Sitede bulunan yapılar, 2013 yılında yapılan denetimler sonucu riskli yapı olarak ilan edilmiş ve bölge kentsel dönüşüm proje sahası olarak belirlenmiş. Bazı ev sahiplerinin müteahhitlerle anlaşmaya yanaşmadığı için projenin başlayamadığını belirten site sakinlerinin endişesi, Kartal’da çöken ve 21 vatandaşın hayatını kaybettiği olay sonrası daha da artmış. O vatandaşlardan biri olan Aydın Tuğ, "Bina sallanırken çok korkuyoruz. Bazen koltukta yatarken sarsıntılar hissediyorum. Bir bakıyorum lambaya resmen titriyor lamba. Kartal’da bina çöktü. O olaydan sonra zaten iyice tedirgin olduk. Buradaki hiçbir aile rahat bir uyku uyuyamıyor. Hep korku ile uyuyorlar.ödedi. DUVARDAKİ ÇATLAK DEVAMLI BÜYÜYOR

Geceleri uykularının kaçtıklarını ve binanın duvarlarından zaman zaman sesler geldiğini belirten vatandaşların öncelikli talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın devreye girerek tüm hak sahipleri ile anlaşılması ve projenin başlanması. Aksi halde binaların insan sağlığı açısından ciddi tehlike yarattığını söyleyen Murat Yılmaz, öÇatlak çok belirgin şekildeydi biz onu sıva ile kapatmaya çalıştık. Duvardaki çatlak devamlı büyüyor. Aynı zamanda dışarıdan yüksek tonajlı araçlar geçtiğinde de devamlı sarsıntı hissediyoruz. Benim ufak çocuğum var, her an tetikteyim. Ne zaman bir telefon çalsa ben eve ne şekilde geleceğime şaşırıyorum." İfadelerini kullandı.