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MALTEPE'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Maltepe'de gece saatlerinde yaşanan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrilerek, apartmanın bahçesindeki otomobilin üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilin üzerine düşen ağacı testereyle keserek aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ağacın kesilmesi
-Aracın çıkarılması
-Araç sahibi ile röp
-Genel ve detay görüntüler

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