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Maltepe’de alışveriş merkezinde dehşet anları böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 14:01 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir alışveriş merkezinde eski eşiyle tartışan şahıs silahını kafasına dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Maltepe’de bir alışveriş merkezinde eski eşiyle tartışan şahıs silahını kafasına dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olaya çok sayıda polis, özel harekat ekibi ve özel eğitimli polis köpeği ile müdahale edilirken, şahsın ikna edilerek gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe’de bir alışveriş merkezinde saat 12.00 sıralarında eski eşiyle yaptığı tartışma sonucunda Hikmet Ö.(31), yanındaki silahı kafasına dayayarak intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi, özel harekat ile özel eğitimli polis köpeği olay yerine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alışveriş merkezine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Müzakereci polis, şahsı intihardan vazgeçirmeye çalışırken polis özel harekat ekipleri de operasyon hazırlıklarına başladı. Silahlı şahıs, yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirildi. Şahıs gözaltına alındı.
Silahlı şahsın gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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