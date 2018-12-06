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Maltepe'de asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yaptı, gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 10:50 | Son Güncelleme

MALTEPE'de sahil yolunda  asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yapan sürücü İlkan T.

Maltepe'de asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yaptı, gözaltına alındı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de sahil yolunda asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yapan sürücü İlkan T. gözaltına alındı. İlkan T.'nin daha önce de motosikletini trafikte tek teker üzerinde kullandığı görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

ÖZEL EKİP KISA SÜREDE PLAKAYI TESPİT ETTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipleri geçen Salı günü asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yapan sürücüyü yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip basına yansıyan görüntüleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemesinin ardından çevrede bulunan kameraları inceleyerek kısa sürede otomobilinin plakasını tespit etti.

YAKALANAN SÜRÜCÜ'YE BİN 2 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLİRKEN İKİ AY EHLİYETİNE EL KONULDU
Sivil Trafik Ekipleri tarafından adresi belirlenen sürücüyü gözaltına alınarak Maltepe Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Şüpheli İlkan T. hakkında başlatılan 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlaması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İlkan T.'ye 1002 lira trafik cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay el konuldu.

MOTOSİKLETİ DE "TEHLİKELİ" KULLANMIŞ
Öte yandan İlkan T.'nin daha önceden tehlikeli bir şekilde motosikleti kullandığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. O görüntülerde İlkan T. motosikleti trafikte tek teker üzerinde kullanıyor.

(FOTOĞRAF)

Maltepe'de asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yaptı, gözaltına alındıMaltepe'de asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yaptı, gözaltına alındıMaltepe'de asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yaptı, gözaltına alındıMaltepe'de asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yaptı, gözaltına alındı

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