Maltepe'de AVM'de hareketlilik (1)

Ramazan E\u011eR\u0130\/ \u0130STANBUL, (DHA) MALTEPE'de bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde bir ki\u015finin, \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 rehin ald\u0131\u011f\u0131 ihbar\u0131 \u00fczerine polis harekete ge\u00e7ti. AVM bo\u015falt\u0131l\u0131rken \u00e7ok say\u0131da polis \u00e7evrede \u00f6nlem ald\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)PARTNEROkyanusun derinliklerinden k\u0131y\u0131ya vurdu! Me\u011fer felaketin habercisiymi\u015fAnne ve yavru ay\u0131lar ile \u015famualar g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiSilivri\u2019de ortal\u0131k sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc
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