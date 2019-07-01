Maltepe'de AVM'de hareketlilik (1)

Ramazan E\u011eR\u0130\/ \u0130STANBUL, (DHA) MALTEPE'de bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde bir ki\u015finin, \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 rehin ald\u0131\u011f\u0131 ihbar\u0131 \u00fczerine polis harekete ge\u00e7ti. AVM bo\u015falt\u0131l\u0131rken \u00e7ok say\u0131da polis \u00e7evrede \u00f6nlem ald\u0131.PARTNEROkyanusun derinliklerinden k\u0131y\u0131ya vurdu! Me\u011fer felaketin habercisiymi\u015fHasankeyf\u2019teki butik otellerde sona gelindiBitlis'in \u00e7amura \u015fekil veren kad\u0131nlar\u0131
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