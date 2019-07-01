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MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ POLİS VAZGEÇİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı.
Olay saat 11.30 sıralarında Maltepe'deki AVM'de meydana geldi. İddiaya göre Hikmet Ö. (31), eski eşi ve iki çocuğuyla AVM'ye alışveriş yapmaya geldi. Hikmet Ö., AVM dışında eski eşiyle tartışmaya başladı. Şiddetli tartışmanın sonunda Hikmet Ö. çantasından silah çıkarttığını gören eski eş ve iki çocuğu AVM'nin içine kaçtı. Hikmet Ö. de AVM'nin içine girerek eski eşi ve çocuklarına silah doğrulttu. AVM yönetimi bu sırada olayın olduğu katı tamamen boşalttı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Özel harekat polisi de önlem aldı. Özel harekat polisleri AVM'nin dışında operasyon için hazırlıklar yaptı. Müzakereci polisler, Hikmet Ö.'yü uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri Hikmet Ö.'yü bir anlık dalgınlığından faydalanarak eski eşi ve çocuklarını güvenli bölgeye aldı. Bunu gören Hikmet Ö. silahını başına doğrultarak intihar etmeye kalktı.
Özel harekat polisleri ve müzakereci polislerin yaptığı ikna çabaları sonuç verdi. Hikmet Ö. silahını bırakarak teslim oldu. Hikmet Ö., AVM'ye gelen polis otosuna bindirilerek Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.
TESLİM OLMA ANI KAMERADA
Hikmet Ö.'nün teslim olam anı AVM'nin güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Hikmet Ö. elindekileri bırakarak, yere uzanıyor. Daha sonra özel harekat polisleri Hikmet Ö.'nün yanına geliyor. Polislerden biri Hikmet Ö.'nün üzeirne çıkarken, diğeri Hikmet Ö.'nün yere bıraktıklarını ayağıyla uzaklaştırıyor.
Görüntü Dökümü
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(EK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ)
-Hikmet Ö.'nün elindekileri bırakması
-Yere uzanması
-Polislerin gelmesi

(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
-AVM dışındaki polis ekipleri
-Özel harekat polislerinin çalışması
-Özel harekat polislerinin Avmye girmesi
-Polis otosunun gelmesi
-Şüphelinin bulunduğu polis otosunun ayrılması
-Şüphelinin polis merkezinden çıkartılması

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