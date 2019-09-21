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MALTEPE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN GENÇ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 20:36 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA  Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Akın B.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Akın B. tutuklandı.

Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde Yusuf B. ile oğlu 17 yaşındaki Akın B. arasında kavga çıktı. Akın B. babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden 5 defa bıçakladı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından Akın B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Akın B.'nin polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Akın B. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Akın B. sevk edildiği Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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