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Maltepe'de baraka yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 04:06 | Son Güncelleme

Maltepe'de baraka yangını

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir fabrika yerleşkesindeki barakalarda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Bakkalköy Yolu'nda fabrika yerleşkesinde bulunan barakalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tesisin güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kullanılmadığı belirtilen barakalardaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Baraka fabrika itfaiye yangın

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