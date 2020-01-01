HABER
  4. Maltepe’de belediye otobüsünün motorunda yangın

Maltepe’de belediye otobüsünün motorunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Maltepe’de seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı.

Maltepe’de belediye otobüsünün motorunda yangın

Maltepe’de seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Motordan dumanlar yükselirken, büyük panik yaşayan yolcular otobüsten tahliye edildi.
Maltepe Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi üzerinde iddiaya göre seyir halinde olan İETT otobüsünün arka taraftaki motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yolcular büyük panik yaşarken, otobüs şoförü aracı durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Motor kısmında başlayan küçük çaplı yangın kontrol altına alındı.
Bir vatandaş, “Bir ses duydum, geldim baktım ki otobüsün arkasından dumanlar yükseliyor. Yangın başlamış, söndürdüler. Yolcular da gitti” dedi.

Maltepe’de belediye otobüsünün motorunda yangın

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Silifke’de gökyüzünde görsel şölenSilifke’de gökyüzünde görsel şölen
Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı (2)Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Kritik genelge yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu

Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu!

Son dakika! Zeytinburnu'nda otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda otobüs kazası: Yaralılar var

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Denizli’de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi korkunç bitti! Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Suriye'de sivillere saldırı! 5'i çocuk 6 ölü!

Kahreden haber! 5'i çocuk 6 ölü!

Kocaeli'de yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.